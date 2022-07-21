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27 минут назад

Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли

Lenta.ru

Три человека погибли, отравившись неизвестным веществом в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на собственный источник в четверг, 21 июля, сообщает РЕН ТВ.

Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тела умерших нашли в городе Междуреченске вечером в среду, 20 июля. Точная причину отравления пока неизвестна — ее установят специалисты. Идет расследование.

20 июля сообщалось, что в двух российских городах за два дня зафиксировали массовые отравления наркотическими веществами. По данным Baza, такие случаи произошли в Сочи и подмосковном Подольске.

Как минимум шесть человек скончались от отравления неизвестным веществом, еще двое попали в реанимацию.

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