Вандалы в Кургане разгромили новый стадион

В Кургане на стадионе школы № 5, который открыли в прошлом году, сломали скамейки и ворота для футбола. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись».

Фото: ura.ru ura.ru

«В прошлом году был сдан в эксплуатацию стадион при школе. На сегодняшний день ворота для футбола сломаны, сидения для зрителей выломаны, и там устроена свалка из бутылок и мусора», — написал горожанин.

Ему ответили представители городской администрации. «Работы по ремонту футбольных ворот и сидений для зрителей на территории 5 школы будут выполнены до 1 сентября 2022 года», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что на территории стадиона и школы ежедневно проводится уборка мусора.