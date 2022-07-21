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39 минут назад

Вандалы в Кургане разгромили новый стадион

Ura.Ru

В Кургане на стадионе школы № 5, который открыли в прошлом году, сломали скамейки и ворота для футбола. Об этом сообщил пользователь портала «Обратись».

Вандалы в Кургане разгромили новый стадион
Фото: ura.ruura.ru

«В прошлом году был сдан в эксплуатацию стадион при школе. На сегодняшний день ворота для футбола сломаны, сидения для зрителей выломаны, и там устроена свалка из бутылок и мусора», — написал горожанин.

Ему ответили представители городской администрации. «Работы по ремонту футбольных ворот и сидений для зрителей на территории 5 школы будут выполнены до 1 сентября 2022 года», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что на территории стадиона и школы ежедневно проводится уборка мусора.

Ранее представители мэрии Кургана сообщали, что вандалы в городе сломали почти все новые остановки. В июле злоумышленник в Альменевском районе Курганской области метнул урну в памятник и сломал уличные фонари.

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