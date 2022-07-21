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8 минут назад

В Черногории умер вор «в законе» Петрович Казахстанский

Мария Иванова

В Черногории, немного не дожив до своего 73-летия, скончался «вор в законе» Виктор Рыженков, более известный в криминальных кругах как Петрович Казахстанский. Об этом пишет «ПраймКрайм».

Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, криминальный авторитет, коронованный в 1995 году при участии таких «воров в законе» как Берло, Сачино, а также братьев Мирона и Каро Мамедовых, не дожил до своего дня рождения всего шесть дней.

Петрович Казахстанский был уроженцем Мордовской АССР. Однако долгие годы прожил в Казахстане, где был судим за угон, разбой, подделку документов, оружие, наркотики, убийство и групповое изнасилование.

Последние три года он прожил на Балканах, где и умер.

Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки житель Тюмени написал письмо Путину

Ранее стало известно, что старейший «вор в законе» Борис Комин, известный как Боря Ушатый, скончался в США в возрасте 95 лет.

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