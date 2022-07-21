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43 минуты назад

Трое мужчин устроили стрельбу у церкви на северо-западе Москвы

ТАССиещё 7

Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые ночью устроили стрельбу недалеко от церкви на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Трое мужчин устроили стрельбу у церкви в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел недалеко от церкви на Одинцовской улице. Полицейские установили, что компания молодых людей несколько раз выстрелила в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали. На месте происшествия обнаружены и изъяты гильзы. В ходе экспертизы установлено, что они являются светозвуковыми.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Твардовского задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 27 до 29 лет", - сказали в пресс-службе.

Полицейские у одного из задержанных при личном досмотре изъяли охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство"). Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Происшествия,МВД России,
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