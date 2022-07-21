Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области

При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб местный депутат Николай Дегтярев. Такие подробности о погибшем стали известны Telegram-каналу SHOT.
По его данным, погибший россиянин состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения. Мужчина также работал трактористом.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Нехотеевка и Журавлевка вечером в среду, 20 июля. По предварительным данным, на приграничных территориях Белгородской области упали пять снарядов. Погиб один человек.
Из-за атаки ВСУ в Нехотеевке зафиксированы повреждения четырех жилых домов и местного клуба, в Журавлевке видимых разрушений нет. Также впоследствии от взрывов загорелось пшеничное поле.
«Выгорело порядка 20 га хлеба», — сообщил губернатор ВячеВячеслав Гладков.
В Белгородской области до 24 июля действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.