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7 минут назад

Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области

Lenta.ru

При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб местный депутат Николай Дегтярев. Такие подробности о погибшем стали известны Telegram-каналу SHOT.

Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, погибший россиянин состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения. Мужчина также работал трактористом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Нехотеевка и Журавлевка вечером в среду, 20 июля. По предварительным данным, на приграничных территориях Белгородской области упали пять снарядов. Погиб один человек.

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Из-за атаки ВСУ в Нехотеевке зафиксированы повреждения четырех жилых домов и местного клуба, в Журавлевке видимых разрушений нет. Также впоследствии от взрывов загорелось пшеничное поле.

«Выгорело порядка 20 га хлеба», — сообщил губернатор ВячеВячеслав Гладков.

В Белгородской области до 24 июля действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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