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18 минут назад

Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории

Lenta.ru

Вор в законе Виктор Рыженков, известный в криминальных кругах как Петрович Казахстанский, умер на 72-м году жизни в Черногории. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «ПраймКрайм».

Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторитет не дожил шесть дней до своего 73-летия. Известно, что Петрович Казахстанский находился на Балканах в течение последних трех лет.

Рыженков родился в Мордовской АССР в 1949 году. В молодости он был судим за угон, разбой, подделку документов, групповое изнасилование, убийство и другие преступления. В 1995 году по рекомендации воров в законе Берла Горовацкого (Берла) и Сачино Гегечкори (Сачино) он был коронован в Санкт-Петербурге.

Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки житель Тюмени написал письмо Путину

В 2010 и 2014 годах в Москве его дважды приговаривали к году колонии за хранение наркотиков.

14 июня сообщалось, что старейший вор в законе Боря Ушатый умер в США.

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