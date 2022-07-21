Вор в законе Петрович Казахстанский умер в Черногории

Вор в законе Виктор Рыженков, известный в криминальных кругах как Петрович Казахстанский, умер на 72-м году жизни в Черногории. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «ПраймКрайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторитет не дожил шесть дней до своего 73-летия. Известно, что Петрович Казахстанский находился на Балканах в течение последних трех лет.

Рыженков родился в Мордовской АССР в 1949 году. В молодости он был судим за угон, разбой, подделку документов, групповое изнасилование, убийство и другие преступления. В 1995 году по рекомендации воров в законе Берла Горовацкого (Берла) и Сачино Гегечкори (Сачино) он был коронован в Санкт-Петербурге.

В 2010 и 2014 годах в Москве его дважды приговаривали к году колонии за хранение наркотиков.