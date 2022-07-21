Десятки женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу

В Пакистане по пути на свадьбу утонули 20 женщин и детей, который добирались до мероприятия на лодке. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент произошел на реке Инд в провинции Пенджаб 18 июля 2022 года.

Фото: Mohammad Shabaan/AP Mohammad Shabaan/AP

Лодка с людьми, предварительно, перевернулась из-за сильного течения и перегруза — на борту было более сотни пассажиров. 65 пострадавших, в том числе и жених, выбрались на берег самостоятельно, 30 человек числятся пропавшими без вести.

Местный чиновник Аслам Таслим уточнили, что все находившиеся в лодке были родственниками. По его словам, среди погибших, были только женщины и дети — всего около 20 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил властям спасти тех людей, кого пока не нашли.