В Приморье рухнул мост

Автомобильный мост через реку Малая Березовка в Кировском районе Приморского края рухнул утром в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального предприятия "Примавтодор". От дороги отрезаны три населенных пункта.

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"Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Кировском муниципальном районе между селами Крыловка и Большие Ключи произошел обвал двухпролетного мостового перехода через реку Малая Березовка, отрезаны от дорожного сообщения три населенных пункта - Хвищанка, Большие Ключи и Горное", - сообщил представитель предприятия.

Общее население трех сел - около 300 человек. Как пояснили в пресс-службе, мост обслуживает Восточная строительная компания №1, представители которой выехали на место. Также к мосту направились представители министерства транспорта Приморья.

Ранее власти Приморья начали подсчет ущерба от дождевого паводка в регионе, после чего возможно введение регионального режима ЧС. Сейчас режим ЧС действует в восьми муниципалитетах. Подтопление в Приморском крае началось в конце июня. Количество осадков, выпавших за пять дней на прошлой неделе в некоторых районах Приморья, достигло 1,5-2,5 месячной нормы.