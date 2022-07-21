В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
47 минут назад

В Приморье рухнул автомобильный мост

ТАСС

Автомобильный мост через реку Малая Березовка в Кировском районе Приморского края рухнул утром в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального предприятия "Примавтодор". От дороги отрезаны три населенных пункта.

В Приморье рухнул мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Кировском муниципальном районе между селами Крыловка и Большие Ключи произошел обвал двухпролетного мостового перехода через реку Малая Березовка, отрезаны от дорожного сообщения три населенных пункта - Хвищанка, Большие Ключи и Горное", - сообщил представитель предприятия.

Общее население трех сел - около 300 человек. Как пояснили в пресс-службе, мост обслуживает Восточная строительная компания №1, представители которой выехали на место. Также к мосту направились представители министерства транспорта Приморья.

Ранее власти Приморья начали подсчет ущерба от дождевого паводка в регионе, после чего возможно введение регионального режима ЧС. Сейчас режим ЧС действует в восьми муниципалитетах. Подтопление в Приморском крае началось в конце июня. Количество осадков, выпавших за пять дней на прошлой неделе в некоторых районах Приморья, достигло 1,5-2,5 месячной нормы.

По информации Приморского гидрометцентра, на большинстве рек края наблюдается спад воды, который продолжится в ближайшие двое суток.

Происшествия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители