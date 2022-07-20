Неудачное ограбление ювелирного магазина в США попало на видео

Стекло оказалось прочным, грабитель не смог его разбить. Ситуацией воспользовалась сотрудница магазина. Видя, что вор замешкался, она побежала на него с палкой в руках, заставив мужчину выбежать из ювелирного, сесть в машину и уехать. Позже местные полицейские опубликовали кадры с места события с просьбой помочь опознать преступника.