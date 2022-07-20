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1 час назад

На Украине ликвидировали немецкого наемника

Lenta.ru

Под Харьковом ликвидировали немецкого наемника Даниэля Герлиани с позывным Гималай. Об этом сообщается на сайте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове, где учился Герлиани.

Под Харьковом ликвидировали немецкого наемника
Фото: Telegram-канал «Направленец по Украине»Telegram-канал «Направленец по Украине»

По данным университета, немец учился на факультете прокуратуры. Он начал воевать в рядах украинского батальона «Азов» с начала российской спецоперации. Сообщается, что Гималай погиб 3 июня.

19 июля стало известно о гибели отставного шведского военнослужащего, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева. 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты.

Ранее сообщалось, что бывший канадский военный, сражавшийся на Украине в качестве наемника, вернулся домой с тяжелым ранением. 50-летний канадец был серьезно ранен в Запорожской области 15 мая.

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