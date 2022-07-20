Под Харьковом ликвидировали немецкого наемника Даниэля Герлиани с позывным Гималай. Об этом сообщается на сайте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове, где учился Герлиани.

Фото: Telegram-канал «Направленец по Украине» Telegram-канал «Направленец по Украине»

По данным университета, немец учился на факультете прокуратуры. Он начал воевать в рядах украинского батальона «Азов» с начала российской спецоперации. Сообщается, что Гималай погиб 3 июня.

19 июля стало известно о гибели отставного шведского военнослужащего, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева. 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты.