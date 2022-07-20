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36 минут назад

В Москве мини-пиг покусал женщину

Илья Родин

В Москве мини-пиг по кличке Борис покусал свою хозяйку. Нападение было вызвано тем, что женщина вовремя не накормила животное. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что кабан принадлежал бывшему парню Анны. Мужчина долго терпел постоянные запои молодой женщины, но в конечном итоге расстался с ней и уехал за границу. Перед отъездом он отдал ключи от квартиры и попросил кормить питомца.

Пострадавшая постоянно посещала жилье бывшего, давала Борису овощи и кашу. Но в этот раз она не накормила животное, а решила выпить водки. Голодный зверь укусил ее за руку.

Вызванные Анной врачи скорой сделали ей перевязку. Повреждения оказались незначительными.

Покусанная свиньей москвичка издевалась над животным ради хайпового видео для социальных сетей. Борис не выдержал грубого обращения и укусил ее за палец, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, хряк крайне негативно относился к пьяным людям, кидался на них. После инцидента его забрали на передержку люди, у которых уже есть мини-пиг.

Происшествия,Видео,
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