При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб один мирный житель

Села Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, в результате чего погиб один местный житель.
Кроме этого, повреждены дома в Нехотеевке, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения", - написал он.