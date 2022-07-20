При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб один мирный житель

"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения", - написал он.