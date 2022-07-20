Мотоциклист попал под грузовой автомобиль «Газель» в Москве . Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На внешней стороне 50 км МКАД (в районе развязки с ул. Генерала Дорохова) произошло ДТП с участием мотоцикла. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Автомобиль Fiat Punto пытался перестроиться из второй в третью полосы и не пропустил мотоциклиста. От удара байк откинуло под «Газель», двигавшуюся в четвертом ряду. Мотоциклист оказался под колесами грузовика, но выжил.