Суд прекратил дело Хованского

Суд в Санкт-Петербурге закрыл уголовное дело против видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. Основанием для закрытия дела стало истечение срока давности.
После вступления решения в силу Хованскому также отменят меру пресечения — запрет определённых действий. Кроме того, блогера должны исключить из списка террористов.
О закрытии дела Хованского сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение принял 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании. Хованского задержали 9 июня 2021 года в его квартире. Следствие считало, что на стриме в 2018 году блогер исполнил песню про теракт в театре на Дубровке.
Защита Хованского настаивала, что на самом деле он спел её в 2012 году — в таком случае действия блогера должны были квалифицироваться по другой статье и иметь шестилетний срок давности. В итоге адвокатам удалось это доказать, и дело переквалифицировали, рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
«Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния. В итоге уголовное дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил. Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов» — добавил юрист.
Хованский семь месяцев находился в СИЗО. В конце 2021 года его выпустили из изолятора, заменив меру пресечения на запрет определённых действий. Незадолго до этого Хованский подал жалобу на необоснованный арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В защиту блогера выступали его коллеги.