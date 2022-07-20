Суд прекратил дело Хованского

Суд в Санкт-Петербурге закрыл уголовное дело против видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. Основанием для закрытия дела стало истечение срока давности.

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После вступления решения в силу Хованскому также отменят меру пресечения — запрет определённых действий. Кроме того, блогера должны исключить из списка террористов.

О закрытии дела Хованского сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение принял 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании. Хованского задержали 9 июня 2021 года в его квартире. Следствие считало, что на стриме в 2018 году блогер исполнил песню про теракт в театре на Дубровке.

Защита Хованского настаивала, что на самом деле он спел её в 2012 году — в таком случае действия блогера должны были квалифицироваться по другой статье и иметь шестилетний срок давности. В итоге адвокатам удалось это доказать, и дело переквалифицировали, рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния. В итоге уголовное дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил. Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов» — добавил юрист.