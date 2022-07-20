На Кубани местные жители устроили драку с туристами, которые объезжают пробку через станицу Анастасиевскую и тем самым «мешают всем жить». Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

«Это моя дорога, я ее отсыпаю, уезжайте отсюда. Я проезд сейчас закидаю камнями. Вы людям жить не даете. Зачем вы нам жить мешаете?» — возмущается один из жителей станицы Анастасиевской.

Разбираться с туристами вышли несколько десятков людей, которые считают, что машины должны передвигаться только по трассам и не мешать местным. На данный момент полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства драки.