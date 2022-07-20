Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России

В Курганской области медики спасли из горящей машины скорой помощи ребенка, который ранее едва не утонул в бассейне. Об этом сообщает паблик «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

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По информации авторов поста, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ребенка везли из Катайска в Шадринск, когда машина в салоне скорой возник пожар. Пострадавшему помогли выбраться фельдшер, медсестра и водитель автомобиля.

Департамент здравоохранения Курганской области подтвердил изданию Ura.ru факт пожара. По данным ведомства, из Шадринска ребенка должны были отправить на вертолете в Курган. «Во время транспортировки произошло возгорание моторного отсека машины скорой. Пожар был потушен на месте», — рассказали в депздраве.

В ведомстве подчеркнули, что происшествие не повлияло на общее состояние пострадавшего. Ребенка благополучно доставили в больницу Кургана на другой скорой помощи. В депздраве подчеркнули, что перед рейсом воспламенившаяся машина прошла осмотр и была исправна. Точную причину пожара определит экспертиза.