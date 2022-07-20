Три иномарки сгорели на проспекте Маршака в Петербурге. Видео

Сегодня рано утром в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого сгорели три иномарки. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании у дома 2, корпус 1, по проспекту Маршака поступила в дежурную часть 20 июля в 3:39.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые обнаружили, что горят легковушки. В результате автомобили Skoda и Ford выгорели по всей площади, а в Volkswagen сгорел салон.