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1 час назад

Три иномарки сгорели на проспекте Маршака в Петербурге. Видео

Денис Фьючин

Сегодня рано утром в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого сгорели три иномарки. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании у дома 2, корпус 1, по проспекту Маршака поступила в дежурную часть 20 июля в 3:39.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые обнаружили, что горят легковушки. В результате автомобили Skoda и Ford выгорели по всей площади, а в Volkswagen сгорел салон.

«В 4:22 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в пресс-службе спасательного ведомства, добавив, что с огнем боролись две единицы техники и десять человек личного состава.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,Ford,
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