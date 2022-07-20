В Томске кассир банка пять лет заменяла деньги купюрами «банка приколов»

В Томской области возбудили уголовное дело против кассира, похитившей у банка почти 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на странице томского управления МВД «ВКонтакте».

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По версии следователей, 38-летняя сотрудница банка с июня 2017-го по июнь 2022 года меняла настоящие деньги на купюры «банка приколов».

Полицейские изъяли из сейфа банка, где работала женщина, две пачки сувенирных купюр.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней - до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей

Сотрудницу банка отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве сотрудница пункта обмена валюта сбежала с 18 миллионами рублей, которые принес клиент.

О краже денег в полицию заявил 27-летний предприниматель, занимающийся продажей сухофруктов. Он нашел в интернете информацию об обменнике на проспекте Мира с «супервыгодным» курсом доллара и решил обменять свои сбережения.