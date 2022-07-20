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34 минуты назад

Медведь растерзал кормившего его два года россиянина

Lenta.ru

В Ноябрьске на Ямале медведь растерзал мужчину, который кормил его два года подряд. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Медведь растерзал кормившего его два года россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в избушке на территории лесотундры проживали россияне. Они подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой.

В один из дней подросший зверь внезапно напал и загрыз насмерть кормившего его мужчину. Второй житель лесотундры успел убежать в домик. Медведь попытался проникнуть в жилище, повредил дверь и укусил за руку второго мужчину. Последний отбился от рассвирепевшего хищника топором. Правоохранители позднее прибыли на место и ликвидировали животное.

Ранее в лесу возле города Тулун Иркутской области обнаружили тело охотника. В нескольких метрах от него также лежал мертвый медведь.

Происшествия,Следственный комитет,
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