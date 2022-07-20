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57 минут назад

Ограбление подпольного игрового клуба в Белореченске попало на видео

Денис Фьючин

В Белореченске Краснодарского края двое неизвестных ограбили подпольный клуб с игровыми автоматами. Добыча налетчиков оказалась небольшой – в кассе было 24 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший запись зафиксированного на камеру видеонаблюдения происшествия.

На кадрах видно, как двое злоумышленников в черных масках заходят в помещение и, угрожая оружием, прямиком направляются к кассиру. Завладев денежными средствами, мужчины покинули игровой клуб. Сейчас их разыскивает полиция.

Происшествия,Криминал,Видео,
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