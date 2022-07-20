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22 минуты назад

Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки житель Тюмени написал письмо Путину

Газета.Ru

Житель Тюмени Виталий Бережной, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Ura.ru, текст документа издание получило от гражданской жены фигуранта дела.

Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки житель Тюмени написал письмо Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бережной утверждает, что в ходе проведения экспертиз были допущены грубые ошибки, которые остались незамеченными. Так, первые два исследования, которые были организованы в Тюмени, не выявили биологических следов обвиняемого на теле ребенка. Анализы брали в единственных экземплярах, напомнил мужчина.

Третья же экспертиза, которую проводили в Москве, нашла следы Бережного на трупе.

"Самый быстрый способ добраться от Тюмени — самолетом. Но они в этот промежуток времени в столицу не летали. Эксперт приступил к работе 20 августа в 17:00. Все бы ничего, да только в это время с образцами еще не закончил эксперт из Тюмени. Они могли успеть в Москву, разве что, пройдя через портал в ад или благодаря телепортации", — подчеркнул Бережной.

Кроме того, по мнению обвиняемого, материалы для анализа не совпадали с указанными в описи. Также Бережной подозревает, что силовики получили следы его ДНК, которые впоследствии были выданы за следы с тела Муравьевой.

Ранее фигурант дела уже обвинял следствие в нестыковках и жаловался на действия своего адвоката. Настя Муравьева пропала 30 июня прошлого года. Несколько недель девочку искала вся Тюмень. 19 августа ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на берегу озера в 2,5 км от ее дома. Спустя неделю задержали предполагаемого убийцу — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного, сотрудника мебельной фабрики. Его обвинили по п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием).

Происшествия,Владимир Путин,
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