Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки житель Тюмени написал письмо Путину

"Самый быстрый способ добраться от Тюмени — самолетом. Но они в этот промежуток времени в столицу не летали. Эксперт приступил к работе 20 августа в 17:00. Все бы ничего, да только в это время с образцами еще не закончил эксперт из Тюмени. Они могли успеть в Москву, разве что, пройдя через портал в ад или благодаря телепортации", — подчеркнул Бережной.