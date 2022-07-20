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15 минут назад

Детский лагерь под Петербургом закрыли после жалоб на издевательства

News.ru

Военно-патриотический лагерь «Защитник» на острове Коневец Ленинградской области закрыли после жалоб детей на издевательства, о чем радиостанции «Говорит Москва» сообщили в офисе уполномоченного по правам ребёнка в Карелии, который начал заниматься этим делом. Кроме того, выяснилось, что учреждение работало незаконно. Ранее родители нескольких школьников забрали детей из лагеря до окончания смены.

Детский лагерь под Петербургом закрыли после жалоб на издевательства
Фото: ShutterstockShutterstock

По имеющейся информации, он не был санкционирован, сейчас закрыт, дети отправлены по домам в Санкт-Петербург, — отметили в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, в лагере разрешали говорить с родителями по телефону только по воскресеньям. Мама одного из отдыхающих приехала за сыном и обнаружила на его теле большие синяки, которые, как оказалось, были следами от пейнтбольных снарядов.

Следственным отделом по Приозерску было возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Сейчас в лагере работает прокуратура.

Ранее в Ульяновской области 23-летний мужчина ворвался ночью в детский лагерь и избил воспитанников. Он беспрепятственно поднялся на второй этаж, где находился отряд детей 9–10 лет, зашел к ним в комнаты и начал вести себя неадекватно. Напавший отправился в СИЗО.

Также стало известно, что накануне инцидента злоумышленник сказал своим друзьям, что «хочет найти себе ребенка», после чего отправился в лагерь. Недалеко от учреждения мужчина праздновал помолвку со своей девушкой. Полицейским задержанный объяснил, что ничего не помнит и не знает, зачем полез к детям. Невеста обвиняемого указала, что у него «сносит крышу, когда он выпьет».

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