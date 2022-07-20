Детский лагерь под Петербургом закрыли после жалоб на издевательства

Военно-патриотический лагерь «Защитник» на острове Коневец Ленинградской области закрыли после жалоб детей на издевательства, о чем радиостанции «Говорит Москва» сообщили в офисе уполномоченного по правам ребёнка в Карелии, который начал заниматься этим делом. Кроме того, выяснилось, что учреждение работало незаконно. Ранее родители нескольких школьников забрали детей из лагеря до окончания смены.

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По имеющейся информации, он не был санкционирован, сейчас закрыт, дети отправлены по домам в Санкт-Петербург, — отметили в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, в лагере разрешали говорить с родителями по телефону только по воскресеньям. Мама одного из отдыхающих приехала за сыном и обнаружила на его теле большие синяки, которые, как оказалось, были следами от пейнтбольных снарядов.

Следственным отделом по Приозерску было возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Сейчас в лагере работает прокуратура.

Ранее в Ульяновской области 23-летний мужчина ворвался ночью в детский лагерь и избил воспитанников. Он беспрепятственно поднялся на второй этаж, где находился отряд детей 9–10 лет, зашел к ним в комнаты и начал вести себя неадекватно. Напавший отправился в СИЗО.