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32 минуты назад

В Алтайском крае перевернулся автобус с детьми

Алиса Селезнёва

В среду, 20 июля, на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на очевидцев и ГИБДД.

В Алтайском крае перевернулся автобус с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, авария произошла в Петропавловском районе края. Детей везли на автобусе в летний лагерь.

По информации РЕН ТВ, в автобусе находились 33 ребенка и один взрослый.

Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.

В конце июня автобус с 19 детьми попал в аварию по дороге из Геленджика в Ростов-на-Дону. Водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в дорожный знак. Никто из детей не пострадал.

Происшествия,ГИБДД,
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