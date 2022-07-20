В среду, 20 июля, на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на очевидцев и ГИБДД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, авария произошла в Петропавловском районе края. Детей везли на автобусе в летний лагерь.

По информации РЕН ТВ, в автобусе находились 33 ребенка и один взрослый.

Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.