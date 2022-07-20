В среду, 20 июля, на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на очевидцев и ГИБДД.
По данным издания, авария произошла в Петропавловском районе края. Детей везли на автобусе в летний лагерь.
По информации РЕН ТВ, в автобусе находились 33 ребенка и один взрослый.
Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.
В конце июня автобус с 19 детьми попал в аварию по дороге из Геленджика в Ростов-на-Дону. Водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в дорожный знак. Никто из детей не пострадал.