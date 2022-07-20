В российском городе появился душащий женщин маньяк

Жители города Артемовский (Свердловская область) заявляют, что в одном из районов города Паршино орудует маньяк, который нападает на одиноких женщин. Его уже задерживала и допрашивала полиция, однако, как считают горожане, мужчину зря выпустили на свободу — недавно случился очередной эпизод нападения.

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«16 июля паршинский одержимый снова напал на одинокую прохожую, которая возвращалась домой с дня рождения. Было это ночью, с 3 до 4 часов, на отрезке дороги от Паршинского моста до магазина №36 по ул. Коммуны», — сообщает артемовское издание «Все будет».

Журналисты уточняют, что преступник выскочил из кустов и потащил туда женщину, а также вырвал у нее телефон и отбросил его в сторону.

Как рассказала потерпевшая, преступник начал ее душить. Однако женщина стала активно сопротивляться и закричала, после чего нападавший испугался и убежал. Во время борьбы женщина потеряла обувь.

«Полицейские и следователи СК, которые выехали на место преступления, обувь нашли, но вот телефон не обнаружили. Сейчас, судя по всему, расследование в самом разгаре», — заявили представители СМИ.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области для уточнения информации. Однако на звонок корреспондента никто не ответил.