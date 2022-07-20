В Москве полицейские пресекли деятельность организованной группы карманников, которые воровали у пассажиров в метро дорогостоящие телефоны. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники четко распределили между собой преступные занятия. В качестве исполнителей выступали девушки. Одна при этом отвлекала жертву, другая незаметно доставала мобильный аппарат из кармана верхней одежды человека. Иногда они орудовали в одиночку. Другие же участники группы занимались разблокировкой гаджетов.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого лидера преступной группы и десятерых ее участников в возрасте от 16 до 45 лет.