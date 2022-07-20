Умер мужчина, упавший на Porsche на МКАД

Инцидент произошел накануне около 17:00: 43-летний мужчина упал с моста на 65-м км внешней стороны МКАД на проезжающий автомобиль Porsche. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, движение на данном участке дороги было затруднено.

Ранее сообщалось, что в районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей, один из них загорелся. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительным данным, водитель фургона остановился для устранения поломки в четвертой полосе движения, вышел из машины и был сбит двумя автомобилями, совершавшими объезд. В результате аварии перекрыли три полосы движения.