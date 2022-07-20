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24 минуты назад

Умер мужчина, упавший на Porsche на МКАД

News.ru

Мужчина, упавший на автомобиль Porsche c эстакады на МКАД в Строгино, скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале ГИБДД. Точные причины инцидента неизвестны.

Умер мужчина, упавший на Porsche на МКАД
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавший скончался в медучреждении, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне около 17:00: 43-летний мужчина упал с моста на 65-м км внешней стороны МКАД на проезжающий автомобиль Porsche. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, движение на данном участке дороги было затруднено.

Ранее сообщалось, что в районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей, один из них загорелся. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительным данным, водитель фургона остановился для устранения поломки в четвертой полосе движения, вышел из машины и был сбит двумя автомобилями, совершавшими объезд. В результате аварии перекрыли три полосы движения.

Происшествия,ГИБДД,
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