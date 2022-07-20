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40 минут назад

Появилось видео ДТП с перекрывшей движение фурой во Владивостоке

Денис Фьючин

Во Владивостоке перевозившая гигантские металлические конструкции фура застряла под мостом и перекрыла движением автотранспорта. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места ДТП.

Судя по кадрам, водитель большегруза не рассчитал габариты транспортируемых кабельных барабанов, в результате чего машина с прицепом оказалась в ловушке. Вызволять ее оттуда пришлось с помощью экскаватора и автокрана. По всей вероятности, управлявшего грузовиком ожидает штраф, уточняет источник.

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