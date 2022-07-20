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37 минут назад

Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска

Lenta.ru

В Рыльском районе Курской области идет артиллерийский обстрел приграничных территорий со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, под огнем артиллерии находится пограничный пункт пропуска Крупец. Помимо этого, из-за атаки ВСУ в деревне Городище повреждены линии электропередач, у жителей нет света.

«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», — написал Старовойт.

16 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Тогда губернатор заявил, что во время минометного обстрела зафиксировано более 20 «прилетов». Никто не пострадал, несколько домов незначительно повреждены.

Происшествия,Роман Старовойт,
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