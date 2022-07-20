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30 минут назад

Прыгавший через Вечный огонь в Минске россиянин получил год и месяц колонии

Газета.Ru

В Белоруссии россиянина, прыгавшего через Вечный огонь, признали виновным в хулиганстве. Об этом сообщает портал Смартпресс со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Прыгавшего через Вечный огонь в Минске россиянина отравили в колонию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 29 апреля 2022 года на площади Победы в Минске. По данным следствия, мужчина дважды перепрыгнул через Вечный огонь, а также дважды ступил на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке.

Отмечается, что свои действия россиянин снимал на камеру телефона. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 1 год и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину мужчина полностью признал и раскаялся в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре задержали 12-летнего школьника, справившего нужду в Вечный огонь.

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