Прыгавшего через Вечный огонь в Минске россиянина отравили в колонию

В Белоруссии россиянина, прыгавшего через Вечный огонь, признали виновным в хулиганстве. Об этом сообщает портал Смартпресс со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Инцидент произошел 29 апреля 2022 года на площади Победы в Минске. По данным следствия, мужчина дважды перепрыгнул через Вечный огонь, а также дважды ступил на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке.

Отмечается, что свои действия россиянин снимал на камеру телефона. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 1 год и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину мужчина полностью признал и раскаялся в преступлении.