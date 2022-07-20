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59 минут назад

Человек упал на пути на салатовой ветке московского метро

Никита Бородкин

Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке московского метро. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Из-за инцидента пришлось остановить движение поездов от станции «Дубровка» до «Марьиной Рощи». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение было введено в график.

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О состоянии пострадавшего не сообщается, как и о причинах происшествия.

Напомним, что 12 июля движение поездов было остановлено на Некрасовской линии московского метро из-за человека на путях.

7 июля движение составов приостановили на Замоскворецкой линии метрополитена из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, — стволы сломались после урагана, который обрушился на столицу.

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