Четырехлетняя россиянка заживо сгорела при пожаре на глазах у родителей

Под Екатеринбургом при пожаре в частном доме заживо сгорела четырехлетняя девочка. Об этом сообщил секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет KP.RU.

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Известно, что ребенок находился дома с родителями — они вместе с годовалым младенцем успели выйти из горящего дома. Пострадал отец девочки, его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения. О причинах пожара не сообщается.

Тело сгоревшей на глазах у родителей россиянки нашли пожарные.

«Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец пожара Ura.ru.