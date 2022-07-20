В Якутии от паводка пострадали сотни домов

Почти 470 жилых домов, в том числе 118 многоквартирных, а также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства пострадали в результате паводка в Верхоянском районе Якутии. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

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"Провел совещание по ликвидации последствий дождевого паводка в Верхоянском районе. В зону подтопления попали 11 населенных пунктов, пострадало 350 частных домов, 118 многоквартирных домов. В общей сложности, в этих домах проживают 1 663 человека. Пострадали также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства", - написал он.

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В пострадавших от паводка населенных пунктах работает правительственная комиссия, определяется общий ущерб.

По данным ГУ МЧС по Якутии, на оказание финансовой помощи от пострадавших граждан подано свыше 2,5 тыс. заявлений, материальную помощь на общую сумму более 1,7 млн рублей получили 106 семей. "На сегодня все населенные пункты полностью освободились от воды. Спасателями регионального управления МЧС России во взаимодействии со спасателями службы спасения Якутии, волонтерами и администрациями муниципальных образований продолжаются работы по просушке домов и расчистке территорий. Просушено более 100 жилых домов и расчищено свыше 200 приусадебных участков", - отметили в ведомстве.

В начале июля после сильных дождей в Кобяйском и Верхоянском районах поднялся уровень воды в реках, паводковыми водами подтопило несколько населенных пунктов, более 500 человек были эвакуированы к родственникам и в пункты временного размещения. В минувшие выходные уровень воды начал падать, в селах, освободившихся от воды, начались аварийно-восстановительные работы.