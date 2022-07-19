В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей

Пляж Рокуэй-Бич в районе Квинс закрыт во вторник до дальнейшего уведомления из-за появления в его зоне акул. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента полиции Нью-Йорка .

Во вторник в районе пляжа акулы были замечены дважды. В предыдущие недели они уже появлялись в районе пляжа, а также у побережья Лонг-Айленда далее к востоку. С начала июля полиция Нью-Йорка зафиксировала пять случаев нападения акул на людей, хотя все они обошлись без серьезных последствий.