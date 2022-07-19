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32 минуты назад

В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей

ТАСС

Пляж Рокуэй-Бич в районе Квинс закрыт во вторник до дальнейшего уведомления из-за появления в его зоне акул. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента полиции Нью-Йорка.

В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей
Фото: CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea WorldCC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World

Во вторник в районе пляжа акулы были замечены дважды. В предыдущие недели они уже появлялись в районе пляжа, а также у побережья Лонг-Айленда далее к востоку. С начала июля полиция Нью-Йорка зафиксировала пять случаев нападения акул на людей, хотя все они обошлись без серьезных последствий.

Причиной появления акул у пляжей Нью-Йорка может быть повышение температуры воды из-за жаркой погоды, установившейся в последние недели, а также возвращение людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, отмечает телеканал Fox News.

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