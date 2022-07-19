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46 минут назад

В США произошел взрыв на дамбе Гувера

Елена Прошина

Произошёл взрыв на дамбе Гувера, которая расположенная на границе штатов Невада и Аризона в США. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В США произошел взрыв на дамбе Гувера
Фото: © Wikimedia/California Department of Water Resources© Wikimedia/California Department of Water Resources

Инцидент произошел в здании у основания дамбы. Момент взрыва и последующий за ним пожар попали на видео. Информации о пострадавших не поступало, пожар удалось потушить ещё до прихода пожарных.

Дамба Гувера была построена на реке Колорадо в 1930-х годах. Она обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США. Кроме того, она используется в качестве гидроэлектростанции и является популярной туристической достопримечательностью.

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