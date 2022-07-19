В США произошел взрыв на дамбе Гувера

Произошёл взрыв на дамбе Гувера, которая расположенная на границе штатов Невада и Аризона в США. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в здании у основания дамбы. Момент взрыва и последующий за ним пожар попали на видео. Информации о пострадавших не поступало, пожар удалось потушить ещё до прихода пожарных.
Дамба Гувера была построена на реке Колорадо в 1930-х годах. Она обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США. Кроме того, она используется в качестве гидроэлектростанции и является популярной туристической достопримечательностью.