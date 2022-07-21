В Чехии произошел взрыв на химическом предприятии

Взрыв произошел в ночь на четверг на нефтехимическом заводе в городе Литвинов на cевере Чехии, четверо рабочих получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель региональной спасательной службы Прокоп Валеник.
"Четыре человека были ранены. Один из них серьезно, он был доставлен вертолетом в Прагу", - сказал Валеник.
Причины происшествия пока не установлены.
Нефтехимическое предприятие в Литвинове принадлежит компании Orlen Unipetrol. Компания занимается переработкой сырой нефти, а также производством, продажей топлива и продуктов нефтехимии - в основном пластмасс и удобрений - в Чешской Республике и в Центральной Европе.