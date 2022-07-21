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35 минут назад

В Чехии произошел взрыв на химическом предприятии

ТАССиещё 2

Взрыв произошел в ночь на четверг на нефтехимическом заводе в городе Литвинов на cевере Чехии, четверо рабочих получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель региональной спасательной службы Прокоп Валеник.

В Чехии произошел взрыв на химическом предприятии
Фото: © Flickr / Jaroslav A. Polák© Flickr / Jaroslav A. Polák

"Четыре человека были ранены. Один из них серьезно, он был доставлен вертолетом в Прагу", - сказал Валеник.

Причины происшествия пока не установлены.

Нефтехимическое предприятие в Литвинове принадлежит компании Orlen Unipetrol. Компания занимается переработкой сырой нефти, а также производством, продажей топлива и продуктов нефтехимии - в основном пластмасс и удобрений - в Чешской Республике и в Центральной Европе.

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