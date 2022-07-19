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6 минут назад

В Тюмени самолет ATR-72 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ТАССиещё 2

Самолет ATR-72 выкатился при посадке во вторник в аэропорту Рощино Тюмени за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 м, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет выкатился за взлетную полосу при посадке в городе РФ
Фото: ТАССТАСС

"По предварительной информации, сегодня около 18:55 в аэропорту Рощино города Тюмени воздушное судно ATR-72, регистрационный номер 67684, выполняющее тренировочный полет, совершило при посадке выкат за пределы ВПП на расстояние около 20 м. На борту находились четыре человека", - говорится в сообщении.

Следователи ведомства проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. О пострадавших не сообщается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия,Следственный комитет,
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