В европейской стране сотни человек погибли от экстремальной жары

За несколько дней жаркой погоды в Испании от последствий экстремально высоких температур погибли несколько сотен человек. Число жертв подсчитал местный Институт здравоохранения Карлоса III (ISCIII), сообщает издание China Daily.

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В некоторых частях европейской страны температура достигла 45 градусов Цельсия, число жертв составило 510 человек. Количество смертельных исходов увеличивалось с каждым днем: к 13 июля число жертв выросло с 15 до 60, 14 июля достигло 93 исходов, 15 июля повысилось до 123. В субботу, 16 июля, от жары погибли 160 человек.

Предполагается, что количество жертв за воскресенье окажется еще больше. Жаркая погода в основном вызывает летальные исходы среди пожилых жителей. 321 человек, которые скончались в указанные дни, были в возрасте 85 лет и старше, 121 человек — от 75 до 84 лет и 55 человек — в возрасте от 65 до 74 лет.