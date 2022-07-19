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43 минуты назад

В Москве полицейского подозревают в изнасиловании задержанной женщины

Газета.Ruиещё 1

В Москве двух сотрудников ОВД отстранили от работы из-за подозрения в сексуальном насилии над задержанной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина заявила об изнасиловании в ОВД Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка рассказала, что 4 июля ее задержали для проверки документов, после чего доставили в отдел полиции. На нее составили протокол о распитии спиртных напитков в общественном месте. Затем, как она утверждала, один из правоохранителей изнасиловал ее. Молодая женщина написала заявление.

В полиции организовали проверку, там выяснилось, что 4 июля девушку действительно доставили в отделение. Детали случившегося предстоит выяснить в ближайшее время.

Сами сотрудники правоохранительных органов заявили, что они задержали молодую женщину, когда та вышла из такси и начала пить вино на улице. Также она пожаловалась знакомому, который пообещал «проблемы» полицейским.

В ходе проверки предстоит проверить записи с камер видеонаблюдения. Полицейские считают, что они покажут: насилия над задержанной не совершалось. В настоящее время они отстранены от работы, материалы об инциденте переданы в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина изнасиловал девушку, помог ей одеться и проводил до метро.

Происшествия,Следственный комитет,
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