В двух российских регионах введут режим ЧС

В Якутии и Хабаровском крае введут ЧС федерального значения из-за непрекращающихся лесных пожаров. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее власти Хабаровского края обратились в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС.
«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – написал в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Напомним, что в Хабаровском крае и Якутии буйствуют лесные пожары. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, за последние сутки в Хабаровском крае было потушено пять лесных пожаров на площади 1759 га. C огнём боролись 237 сотрудников лесоохраны. А за прошедшие выходные было ликвидировано сразу 11 очагов. Борьба с огнём продолжается.