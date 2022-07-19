В двух российских регионах введут режим ЧС

Напомним, что в Хабаровском крае и Якутии буйствуют лесные пожары. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, за последние сутки в Хабаровском крае было потушено пять лесных пожаров на площади 1759 га. C огнём боролись 237 сотрудников лесоохраны. А за прошедшие выходные было ликвидировано сразу 11 очагов. Борьба с огнём продолжается.