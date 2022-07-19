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35 минут назад

В Якутии и Хабаровском крае введут режим ЧС

Елена Прошина

В Якутии и Хабаровском крае введут ЧС федерального значения из-за непрекращающихся лесных пожаров. Об этом пишет РИА «Новости».

В двух российских регионах введут режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее власти Хабаровского края обратились в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС.

«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – написал в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Напомним, что в Хабаровском крае и Якутии буйствуют лесные пожары. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, за последние сутки в Хабаровском крае было потушено пять лесных пожаров на площади 1759 га. C огнём боролись 237 сотрудников лесоохраны. А за прошедшие выходные было ликвидировано сразу 11 очагов. Борьба с огнём продолжается.

Происшествия,Михаил Дегтярев,Рослесхоз,
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