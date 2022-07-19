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49 минут назад

Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову

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Басманный суд Москвы продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, обвиняемому по делу об убийстве по найму.

Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК России, на срок до 25 октября», — приводит сообщение ТАСС.

22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Гафурова.

Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).

В ОНК заявили, что Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму.

Происшествия,Ильшат Гафуров,
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