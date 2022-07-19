Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК России, на срок до 25 октября», — приводит сообщение ТАСС.