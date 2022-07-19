В Москве произошла перестрелка

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка. Один из участников конфликта госпитализирован, второй задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По предварительным данным, инцидент произошёл возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами. Причиной конфликта послужила бытовая ссора. Предполагается, что один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического оружия, 51-летний пострадавший госпитализирован в медучреждение.

«Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства», – уточнили в пресс-службе МВД Москвы.