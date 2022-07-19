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59 минут назад

В Москве произошла перестрелка

Елена Прошина

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка. Один из участников конфликта госпитализирован, второй задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Москве произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, инцидент произошёл возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами. Причиной конфликта послужила бытовая ссора. Предполагается, что один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического оружия, 51-летний пострадавший госпитализирован в медучреждение.

«Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства», – уточнили в пресс-службе МВД Москвы.

Напомним, что ранее конфликт со стрельбой в Москве попал на видео. Один мужчина пострадал, двое подозреваемых задержаны.

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