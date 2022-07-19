В Индонезии затонул круизный лайнер с пассажирами

Круизный лайнер с пассажирами на борту затонул в провинции Северное Малуку в Индонезии . Об этом сообщает местное издание Heberler.com .

Ранее, 10 июля, прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. Ну борту находились 30 человек, все пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками.