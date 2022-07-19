В Москве пенсионер начал заниматься эскортом и лишился денег

Мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где ему предложили стать эскортником. Пенсионер отправил свои фотографии, чтобы заинтересовать клиенток и уже через несколько часов ему пришел первый заказ: женщина была готова заплатить за времяпрепровождение с ним 16 тыс. рублей за четыре часа.