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29 минут назад

В Москве 70-летний пенсионер начал заниматься эскортом и лишился денег

Газета.Ru

В Москве 70-летний местный житель решил оказывать интимные услуги за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве пенсионер начал заниматься эскортом и лишился денег
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где ему предложили стать эскортником. Пенсионер отправил свои фотографии, чтобы заинтересовать клиенток и уже через несколько часов ему пришел первый заказ: женщина была готова заплатить за времяпрепровождение с ним 16 тыс. рублей за четыре часа.

Однако сайт потребовал комиссию за заказ — мужчину попросили оплатить три тысячи рублей. Когда пожилой москвич перевел указанную сумму, то клиентка исчезла, а сайт перестал работать.

По факту обмана сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионер сыграл полицейского-взяточника, обобрав таксиста на 30 тыс. рублей.

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