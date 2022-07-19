СК начал проверку после смерти учного Колкера

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков , терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья специалиста позволяет ему участвовать в следственных действиях, «срочно ушёл в отпуск».

Дело о госизмене против Колкера было возбуждено в 2018 году. Родственники учёного считают, что оно связано с тем, что эксперт в 2018 году прочёл серию лекций в Китае в рамках сотрудничества Сибирского отделения РАН с учёными из КНР. Специалисты Минобороны России обнаружили в материалах курса гостайну. При этом сообщалось, что документы для лекций, презентация и приложения были согласованы с сотрудниками ФСБ.