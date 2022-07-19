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58 минут назад

СК начал проверку после смерти учёного Дмитрия Колкера

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Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета обвиняли в госизмене. 56-летний мужчина скончался через три дня после задержания. У него была четвёртая стадия рака поджелудочной железы.

СК начал проверку после смерти учного Колкера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело учёного ранее выдали семье. Прощание с Колкером прошло сегодня.

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья специалиста позволяет ему участвовать в следственных действиях, «срочно ушёл в отпуск».

Дело о госизмене против Колкера было возбуждено в 2018 году. Родственники учёного считают, что оно связано с тем, что эксперт в 2018 году прочёл серию лекций в Китае в рамках сотрудничества Сибирского отделения РАН с учёными из КНР. Специалисты Минобороны России обнаружили в материалах курса гостайну. При этом сообщалось, что документы для лекций, презентация и приложения были согласованы с сотрудниками ФСБ.

Происшествия,Павел Чиков,Минобороны России,РАН,ФСБ,
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