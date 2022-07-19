Россиянин до смерти избил девушку в комнате общежития

Пьяный житель Магадана до смерти избил свою девушку в комнате общежития. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

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По сведениям издания, 35-летний россиянин пришел в гости к возлюбленной. Вместе они употребляли алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт.

Житель Магадана набросился с кулаками на девушку. Он наносил ей удары по лицу и голове. Когда россиянин понял, что подруга не подает признаков жизни, он выскочил в коридор общежития и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Прибывшие медики не сумели спасти пострадавшую. До случившегося житель Магадана характеризовался положительно.

Мужчину уже задержали, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.