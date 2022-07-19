В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Россиянин до смерти избил девушку в комнате общежития

Lenta.ru

Пьяный житель Магадана до смерти избил свою девушку в комнате общежития. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Россиянин до смерти избил девушку в комнате общежития
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, 35-летний россиянин пришел в гости к возлюбленной. Вместе они употребляли алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт.

Житель Магадана набросился с кулаками на девушку. Он наносил ей удары по лицу и голове. Когда россиянин понял, что подруга не подает признаков жизни, он выскочил в коридор общежития и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Прибывшие медики не сумели спасти пострадавшую. До случившегося житель Магадана характеризовался положительно.

Мужчину уже задержали, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Ранее в поселке Лебяжье Ленинградской области мужчина забил жену до смерти в ее день рождения. Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители