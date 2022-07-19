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1 час назад

Россиянина избили в кафе из-за жалобы на тухлый суп

Lenta.ruиещё 2

В одном из кафе Якутска 50-летний мужчина пожаловался на испорченное в супе мясо, после чего его избили. Об этом пострадавший рассказал изданию SakhaDay.

Россиянина избили в кафе из-за жалобы на тухлый суп
Фото: ShutterstockShutterstock

По его словам, когда он сообщил сотруднице заведения о тухлом супе, она агрессивно отреагировала.

«Девушка набросилась на меня, я выскочил на улицу, не связываться же с ней. Они с работником увязались за мной. Парень удерживал меня, чтобы я не убежал. Девушка наносила удары и царапала лицо, пытаясь отобрать телефон», — сообщил россиянин.

Он добавил, что женщина нанесла ему по голове не менее 20 ударов. Избивавшие мужчину люди не принесли извинений. После случившегося россиянин вызвал полицию.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края россиянин напал с топором на мужчин, которые сделали ему замечание из-за агрессивной собаки. Один человек получил рубленую рану виска, сотрясение мозга и перелом ноги, другой — черепно-мозговую травму и ссадину на лбу.

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