Возле метро «Некрасовка» на юго-востоке столицы произошла массовая драка. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На записи видно, что в конфликте принимали участие несколько десятков человек, предположительно мигрантов. О причине потасовки не сообщается.

«Москва, разборки возле станции метро “Некрасовка”», – говорится в сообщении источника.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.