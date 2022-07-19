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6 минут назад

Появилось видео массовой драки у метро «Некрасовка» в Москве

Денис Фьючин

Возле метро «Некрасовка» на юго-востоке столицы произошла массовая драка. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На записи видно, что в конфликте принимали участие несколько десятков человек, предположительно мигрантов. О причине потасовки не сообщается.

«Москва, разборки возле станции метро “Некрасовка”», – говорится в сообщении источника.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о драке в подмосковных Люберцах, во время которой мужчина напал на своего оппонента с костылем.

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