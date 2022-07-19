Брянский губернатор сообщил еще об одном артобстреле со стороны Украины

В результате обстрела пострадавших и погибших нет, при этом повреждены объекты на АПП Ломаковка. Кроме того, из-за разрыва одного из снарядов в непосредственной близости от ЛЭП были повреждены 4 пролета линий электропередач в связи с чем в населенном пункте нет электричества. Бригада электриков в скором времени начнет восстановление поврежденных сетей.