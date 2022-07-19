Брянский губернатор сообщил еще об одном артобстреле со стороны Украины

Село Ломаковка Брянской области подверглось обстрелу с территории Украины, это второй обстрел приграничных населенных пунктов в области за сутки, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", – написал он в своем телеграм-канале.
В результате обстрела пострадавших и погибших нет, при этом повреждены объекты на АПП Ломаковка. Кроме того, из-за разрыва одного из снарядов в непосредственной близости от ЛЭП были повреждены 4 пролета линий электропередач в связи с чем в населенном пункте нет электричества. Бригада электриков в скором времени начнет восстановление поврежденных сетей.
Также в двух домах осколки от снаряда повредили стекла и обшивка кровли. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее Алексндр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Новые Юрковичи.
В результате обстрела погибших и раненых не было, однако был поврежден участок автодороги.