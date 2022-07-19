Певец Чельдиев получил 10 лет колонии за антиковидные протесты

Певец Вадим Чельдиев получил реальный срок тюремного заключения за антиковидные протесты, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Ростовского областного суда.
Государственный обвинитель требовал назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима. «По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья.
Артист может обжаловать приговор в течение десяти дней.
Следствие установило, что 20 апреля 2020 года во Владикавказе 2 тыс. человек пришли к зданию правительства на несогласованный митинг, где люди утверждали, что коронавирус не опасен, говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении. Чельдиев, подтвердил его адвокат, разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот митинг. Уголовное дело против него было возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Еще одно дело, по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», было возбуждено после того, как во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию он, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо.
Вадим Чельдиев был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.