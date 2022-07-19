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1 час назад

В Пермском крае трехлетний мальчик упал в канализационный люк

Газета.Ru

В Пермском крае трехлетний мальчик провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщает портал в курсе.ру.

В Пермском крае трехлетний мальчик упал в канализационный люк
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел в Соликамске. Ребенок провалился в люк, который находится рядом с тротуаром. Происшествие заметил случайный прохожий и достал ребенка из люка. В это время двое местных жительниц вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По данным источника, в результате происшествия мальчик не пострадал. Пользователи социальных сетей сообщают, что крышка люка, в который упал ребенок, отсутствовала последние 6 месяцев.

Сообщается, что после случившегося люк закрыли деревянными досками. По словам автора публикации, по факту падения мальчика граждане написали заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что три жителя Белгородской области погибли в результате падения в канализацию.

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