В Пермском крае трехлетний мальчик упал в канализационный люк

В Пермском крае трехлетний мальчик провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщает портал в курсе.ру.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Инцидент произошел в Соликамске. Ребенок провалился в люк, который находится рядом с тротуаром. Происшествие заметил случайный прохожий и достал ребенка из люка. В это время двое местных жительниц вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По данным источника, в результате происшествия мальчик не пострадал. Пользователи социальных сетей сообщают, что крышка люка, в который упал ребенок, отсутствовала последние 6 месяцев.

Сообщается, что после случившегося люк закрыли деревянными досками. По словам автора публикации, по факту падения мальчика граждане написали заявление в правоохранительные органы.